بورصة الأسعار اليوم الأحد.. الذهب عيار 21 بـ822.. وطن الأسمنت بـ800.. والدولار يسجل 15.78 جنيه









رصد موقع "صدى البلد" اليوم، الأحد 20-12-2020، بورصة أسعار بورصة الذهب والدولار، واليورو، والريال السعودى، وشركات الأسمنت، والخضراوات والفاكهة والأسماك.









أسعار الذهب

ننشر أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم، الأحد 20 ديسمبر 2020.









وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا ما بين 820 و822 جنيهًا.









أسعار الأسمنت

يستعرض موقع "صدى البلد"، بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم الأحد 20-12-2020، حيث، يتراوح متوسط الأسعار بالشركات بين 720 جنيها و800 جنيه للطن.









وينشر "صدى البلد"، أسماء الشركات التى تعادل أسعارها الأسعار السابق ذكرها وهي: أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط، أسمنت المنيا، أسمنت النهضة، أسمنت ميدكو أسوان، أسمنت وادي النيل، أسمنت لافارج، أسمنت سيناء، أسمنت السويس، أسمنت بورتلاند طرة، أسمنت جنوب الوادي، أسمنت مصر بني سويف، أسمنت شورى، وأسمنت قنا.













سعر الدولار

وننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم، الأحد، 15.65 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.









أسعار السمك

كما نشر "صدى البلد" أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 20/12/202، حيث سجل سعر سمك البوري تراجعا طفيفا بحوالي جنيه، وبلغ سعر البلطى 20 جنيها.









سجل البوري نمرة "1" من 39– 45 جنيها للكيلو، والبورى نمرة "2" تراجعا بقيمة 3 جنيهات وسجل 29– 35 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي 30– 38 جنيها للكيلو بزيادة وصلت إلى 4 جنيهات في الكيلو، والمكرونة السويسي 60 – 70 جنيها للكيلو بارتفاع 10 جنيهات، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، برانيس إسكندرانى 50 – 66 جنيها للكيلو بزيادة وصلت 11 جنيها في الكيلو الواحد، سمك موسى 60– 80 جنيها للكيلو بتراجع 5 جنيهات.









أسعار الخضراوات

كما نشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.









وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 5.25 جنيه.









وبلغ سعر كيلو البطاطس 2.25 جنيه، أما سعر البصل فقد وصل إلى 5.5 جنيه، والكوسة بـ 4.5 جنيه.



