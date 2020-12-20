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برلمان

برلمانية: مبادرة تطوير 100 قرية تعكس مفهوم الدولة في التنمية الشاملة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:59 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
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فريدة محمد
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير 100 قرية على مستوى الجمهورية، مؤكدًة على أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى. 

وأكدت "عطوة"، خلال البيان الصادر له، على أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ المشروع القومي لتطوير 1000 قرية، في هذا التوقيت وقبل الانتهاء من عام 2020 وحلول العام الجديد ، يعكس مفهوم التنمية الشاملة التي تتبنها الدولة المصرية.  

وأشارت وكيلة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الريف المصري شهد حالة من التهميش وإهدار الحقوق منذ ما يزيد على 40 عامًا مضيت، ولكن حان الوقت الآن لاستعادة حقوقهم والاهتمام بتطويره، ويرجع ذلك إلى الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضحت مايسة عطوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل الأكبر في تطوير كافة محافظات الجمهورية واقتلاع العشوائيات من جذورها في وقت قصير. 
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