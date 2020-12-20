عامل أمن بالفرع.. كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى شركات الاتصالات بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة ا لأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى شركات الاتصالات وضبط مرتكبي الواقعة.









وتلقى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ من محاسب بفرع إحدى شركات الاتصالات - كائن بدائرة المركز، باكتشافه سرقة خزينة الفرع وبداخلها "مبالغ مالية - عدد من كروت الشحن - جهاز DVR"، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأهالي قرر له مشاهدته لمجهولين يرتديان ملابس نسائية يحملان خزينة صغيرة حال خروجهما من الفرع، ولدى مشاهدتهما لأحد الأشخاص تخلصا من الخزينة بإلقائها بالطريق وهربا، وأضاف المُبلغ بعثوره على الخزينة وبداخلها جميع محتوياتها وجهاز DVR.









وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (فرد أمن إداري بالفرع محل الواقعة – "له معلومات جنائية مسجلة" ، وعامل - مُقيمين بدائرة المركز).







