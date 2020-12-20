عامل أمن بالفرع.. كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى شركات الاتصالات بكفر الشيخ

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة سرقة إحدى شركات الاتصالات وضبط مرتكبي الواقعة.
وتلقى مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ من محاسب بفرع إحدى شركات الاتصالات - كائن بدائرة المركز، باكتشافه سرقة خزينة الفرع وبداخلها "مبالغ مالية - عدد من كروت الشحن - جهاز DVR"، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأهالي قرر له مشاهدته لمجهولين يرتديان ملابس نسائية يحملان خزينة صغيرة حال خروجهما من الفرع، ولدى مشاهدتهما لأحد الأشخاص تخلصا من الخزينة بإلقائها بالطريق وهربا، وأضاف المُبلغ بعثوره على الخزينة وبداخلها جميع محتوياتها وجهاز DVR.
وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (فرد أمن إداري بالفرع محل الواقعة – "له معلومات جنائية مسجلة" ، وعامل - مُقيمين بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة، وقرر فرد الأمن الإداري أنه نظرًا لعمله بالفرع محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينته عقد العزم على سرقته، وتمكنه من مغافلة الموظف الذى يحتفظ بمفتاح باب الفرع واستخراج نسخة منه واستعان بالعامل لتنفيذ مخططه وقاما بارتداء ملابس نسائية (للتخفي) وتوجها للفرع وتمكنا من الدلوف لداخله والاستيلاء على المسروقات وأثناء هروبهما فوجئا بمرور أحد الأشخاص فتخلصا من المسروقات بإلقائها بالطريق العام وهربا، وبمواجهة العامل بما جاء باعترافات المتهم الأول أقر بها وتم بإرشادهما ضبط الملابس المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.