وزير التموين: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بصناعة الذهب

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر كانت من أكبر الدول ولها ريادة في صناعة الذهب لكثير من السنوات في الشرق الأوسط.





وأضاف المصيلحي، أن التنافس في صناعة الذهب يتطلب تقدما تكنولوجيا في التصميمات والصناعة وتوفير المادة الخام وهو الذهب لتكون السلعة في متناول الجميع.





وأوضح أن هناك تواصلا مستمرا بين الوزارة ممثلة في مصلحة الدمغة والموازين وكل العاملين وممثلي صناعة الذهب، مؤكدًا أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا جدا للغاية للتنقيب عن الذهب واكتشاف مناجم عديدة لاستخراج الذهب، أو من خلال استيراد الذهب من الخارج.





وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية ليس فقط بعملية التنقيب بل أيضا بعملية صناعة الذهب بأكملها.





جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر 2020 بحضور اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.





وتفقد الوزير معرض جواهرجية مصر وشركات الذهب العارضة المصوغات والمشغولات الذهبية المختلفة ويهدف المعرض إلى تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق.





ويشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب.