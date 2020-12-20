لمتابعة العمل.. مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات كفر الزيات

أجرى الدكتور رائف يوسف، مدير عام فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية، جولة مفاجئة صباح اليوم، الأحد، قام خلالها بتفقد عيادة أحمد عرابي بمدينة كفر الزيات للاطمئنان على سير العمل.

















تفقد "يوسف"، خلال الجولة، جميع أقسام العيادة ومتابعة سير العمل واتباع الأساليب اللازمة بتوفير بيئة صحية واتباع أساليب الجودة ومكافحة العدوى في تقديم الخدمة للمرضى، وأثناء المرور ناقش أحد المرضى بالعيادة عن مستوى الخدمة وسهولة تقديمها.







