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محافظات

لمتابعة العمل.. مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات كفر الزيات

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:24 م
مدير فرع التأمين
مدير فرع التأمين الصحي بالغربية : يتفقد عيادات علاج المرضى
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احمد علي
أجرى الدكتور رائف يوسف، مدير عام فرع التأمين الصحي في محافظة الغربية، جولة مفاجئة صباح اليوم، الأحد، قام خلالها بتفقد عيادة أحمد عرابي بمدينة كفر الزيات للاطمئنان على سير العمل.




تفقد "يوسف"، خلال الجولة، جميع أقسام العيادة ومتابعة سير العمل واتباع الأساليب اللازمة بتوفير بيئة صحية واتباع أساليب الجودة ومكافحة العدوى في تقديم الخدمة للمرضى، وأثناء المرور ناقش أحد المرضى بالعيادة عن مستوى الخدمة وسهولة تقديمها.


وأكد مدير عام الفرع ضرورة التنسيق ما بين مواعيد الأطباء وتواجد المريض بالعيادة كي لا يحدث ازدحام بالعيادة، وكذا تكثيف نشر التثقيف الصحي مع المرضى اتجاه فيرس كورونا، ومتابعة أعمال التطوير داخل العيادة.
لمتابعة العمل.. مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات كفر الزيات
لمتابعة العمل.. مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات كفر الزيات
لمتابعة العمل.. مدير فرع التأمين الصحي بالغربية يتفقد عيادات كفر الزيات
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