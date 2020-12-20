لمواجهة كورونا.. استمرار حملات التطهير والتعقيم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والأيتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات "الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي"، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ووجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم.





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وقال المحافظ إنه في هذا الإطار، قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية وإدارات ومكاتب "أبو كبير - منيا القمح - أبو حماد - مشتول السوق - صان الحجر - القرين" الزراعية، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن، وذلك تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

على جانب آخر، فقد عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وعرض تقارير المرور عليها والسلبيات والإيجابيات، والخطط التصحيحية، لانتظام سير العمل بكل مستشفى، كما تمت مناقشة جاهزية المستشفيات لمواجهة الطقس السيئ والسيول، نظرًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال الفترة القادمة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، ومتابعة شبكة الغازات، ومخارج الأكسجين، وأعمال الصيانة الدورية بالمستشفيات، ومتابعة النظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها، كما وجه وكيل الوزارة بزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، والتأكيد على تأمين مصادر المياه، والكهرباء بالمستشفيات، ومتابعة أعمال الجرد والتطهير اليومي بها.