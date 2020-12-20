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برلمان

برلماني: وزيرا الرياضة والطيران أنقذا منتخب الشباب من فيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية والتقدير الى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني لنجاحهما في إرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا لإعادة المنتخب المصري للشباب من تونس إلى القاهرة، في ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصري لكرة القدم بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا، وقد عادت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا وذلك حفاظًا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 فى مصر.

وقال " زين الدين " في بيان، الأحد، إننا ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسية وفى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي نرى هذا التناغم والتنسيق والعمل المشترك بين جميع الوزراء، مثمنا سرعة تدخل وزيري الشباب والرياضة والطيران المدني لإنقاذ أعضاء المنتخب الوطني من فيروس كورونا وسرعة علاجهم داخل مصر. 

تجدر الإشارة الى ان البعثة توجهت إلى فندق العزل للخضوع للحجر الصحي بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكانت بعثة منتخب الشباب قد وصلت خلال الساعات الماضية الى مطار القاهرة قادمة من مطار قرطاج بتونس على متن طائرة خاصة مجهزة طبيا رقم 3031 تابعة لشركة مصر للطيران طراز الإيرباص 320neo، وفرتها وزارة الطيران المدني لإعادة المنتخب من تونس، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا لإعادة المنتخب المصري للشباب من تونس إلى القاهرة فى ضوء التنسيق الذى تم مع الاتحاد المصري لكرة القدم.
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