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الصحة: عرض بروتوكول علاج كورونا خلال ويبنار بين أطباء مصر والسودان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:36 م
جيهان العسال
جيهان العسال
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ريهام فيكتور
قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى المهنى، إن الويبنار يأتى فى إطار التعاون بين مصر والسودان وعرض بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وأضاف إيهاب كمال ،  خلال برنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الويبنار اليوم تجربة رائدة ومشترك بين الأطباء المصريين والأطباء السودانيين فى إطار التعاون بين الدولتين .

وأشار  مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى المهنى ، إلى أن ويبنار التعاون 2020 تم تعديله وتحديثه على أساس التجارب التى تمت فى فترة فيروس كورونا ، من خلال حذف بعض الادوية وإضافة البعض الآخر ، لافتا إلى السعى للوصول إلى الخدمة الطبية المرجوة والخروج من تلك الأزمة بسلام.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن هناك تنسيقا كاملا على مستوى وزارة الخارجية لتبادل الخبرات والاستفادة من الدول التي سبقتنا .

وأضافت: "شرحنا للجانب السوداني البروتوكول المصرى من خلال التعامل مع الحالات وكيفية تطبيق هذا البروتوكول بشكل صحيح".
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