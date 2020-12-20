الصحة: عرض بروتوكول علاج كورونا خلال ويبنار بين أطباء مصر والسودان

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى المهنى، إن الويبنار يأتى فى إطار التعاون بين مصر والسودان وعرض بروتوكول علاج فيروس كورونا.





وأضاف إيهاب كمال ، خلال برنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن الويبنار اليوم تجربة رائدة ومشترك بين الأطباء المصريين والأطباء السودانيين فى إطار التعاون بين الدولتين .





وأشار مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى المهنى ، إلى أن ويبنار التعاون 2020 تم تعديله وتحديثه على أساس التجارب التى تمت فى فترة فيروس كورونا ، من خلال حذف بعض الادوية وإضافة البعض الآخر ، لافتا إلى السعى للوصول إلى الخدمة الطبية المرجوة والخروج من تلك الأزمة بسلام.





وتابعت الدكتورة جيهان العسال ، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن هناك تنسيقا كاملا على مستوى وزارة الخارجية لتبادل الخبرات والاستفادة من الدول التي سبقتنا .



