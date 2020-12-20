رابطة جواهرجية مصر: تطبيق مشروع رقمنة دمغ المصوغات بالليزر يحمي المشغولات الذهبية

قال مصطفى صابر، عضو رابطة جواهرجية مصر، إن مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر الذي ينطلق هو الأول من نوعه في هذا القطاع، و الهدف منه تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا إلى أنه يشارك في المعرض أكبر 8 شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب.









وأضاف مصطفى صابر أن وزير التموين سوف يستعرض خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.









جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مؤتمر ومعرض جواهرجية مصر 2020 بحضور اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.









وأوضح أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات بالليزر سيحمي المشغولات الذهبية والقضية وغيرها من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، ويشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل علي تطويره بنا يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.









وأكد أن تطبيق وإطلاق المشروع القومي لرقمنة وتكويد المشغولات الذهبية بالليزر أوائل العام المقبل 2021 يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في تطبيق التحول الرقمي للخدمات الحكومية للتسهيل على المواطنين وحماية المشغولات الذهبية والفضية من الغش والتلاعب.









وطالب بتشجيع المنتج المحلية وإعفاء المشغولات الذهبية المصرية من رسوم التصدير حتى نتمكن من المنافسة في السوق العالمية، كما طالب بإعادة النظر في معاملة التجار ضريبيًا على أساس كامل قيمة المنتجات، في حين تعامل كل المنتجات والقطاعات التجارية ضريبيًا على أساس هامش الربح، الأمر الذي من شأنه تعظيم عوائد الدولة نتيجة لدخول قطاع كبير منهم إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.



