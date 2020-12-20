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برلمان

برلماني: القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الرئاسة المصرية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:32 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بالقضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية والسيد رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية موضحا ان هذا اللقاء أكد ان القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات الرئاسة المصرية.

وقال " إسماعيل " في بيان، الأحد، إن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية، لكونها من ثوابت السياسة المصرية ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذًا في الاعتبار المتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم أهمية توحيد الجهود العربية والدولية للتحرك بفعالية خلال الفترة المقبلة، لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مفاوضات السلام بين الطرفين، وتجاوز تحديات الفترة الماضية، وذلك بالتوازي مع جهود مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف الفلسطينية، تعزيزًا للمسار الأساسي المتمثل في تحقيق السلام المنشود.

وأوضح النائب محمد إسماعيل، أن هناك تقديرًا عربيًا كبيرًا لدور مصر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المسئولين الأردني والفلسطيني أشادا بدور مصر التاريخي والكبير ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فضلًا عن الجهود المصرية لتثبيت الهدوء في قطاع غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بالقطاع، إلى جانب جهودها لإتمام عملية المصالحة وتحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية.
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