ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 11 مليون جنيه .. الانتهاء من إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:00 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات.

 

وأشار المحافظ إلى ‏أهمية تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة ، بالإضافة إلى ‏إستثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع.

اقرأ ايضا:

حي ثان الزقازيق ينتهي من إقامة بلاعات لتصريف مياه الأمطار ورفع القمامة ورصف عدد من الشوارع


وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء المقصورة الرئيسية بإستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و 852 ألف جنيه وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 11 مركز شباب بنطاق المحافظة بتكلفه 5 مليون و 235 ألف جنيه والتي شملت الأعمال الاتية:

استكمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب الحلمية أبو حماد بتكلفة 600 ألف جنيه.

استكمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب الجواهرة بفاقوس بتكلفة 600 ألف جنيه.

استكمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب بندف بمنيا القمح بتكلفة 300 ألف جنيه.

إنشاء سور حول مركز شباب المطاوعة بههيا بتكلفة 275 ألف جنيه.

إنشاء سور حول مركز شباب البيروم بالزقازيق بتكلفة 275 ألف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بنادي كفر صقر الرياضي بتكلفة 685 الف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب كفر الصعيدي بمنيا القمح بتكلفة 600 ألف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب شرقية مباشر بالإبراهيمية بتكلفة 600 ألف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب أزولين بالحسينية بتكلفة 600 ألف جنيه.

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب السكاكرة بتكلفة 600 ألف جنيه.

أعمال صيانة وترميم بمركز شباب ناطوره بكفر صقر بتكلفة 100 ألف جنيه

 

في سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والايتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع .

 

ووجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم .

 

وأشار المحافظ إلى أنه في هذا الإطار قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية ، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة الي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

 

كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية وإدارات ومكاتب ( أبو كبير - منيا القمح - ابو حماد - مشتول السوق - صان الحجر - القرين ) الزراعية، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن، وذلك تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت العامة والخدمية ودور العبادة بالشرقية

لمواجهة كورونا.. تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت ودور العبادة بالشرقية

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. زراعة الشرقية تنظم حملات تطهير وتعقيم بالمنشآت العامة والخدمية

إلزام العاملين بالجهاز الإداري والمترددين عليه بارتداء الكمامة لمواجهة كورونا بالشرقية

بتكلفة 642 مليون جنيه.. تنفيذ 3 مشروعات صرف صحي بمشتول السوق

بتكلفة 37 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتوسعة بشوارع منيا القمح

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يفتح تحقيقا موسعا بشأن أحداث منتخب مصر للشباب

طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة

بعد بريطانيا.. شاهد.. الصحة العالمية تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة في 3 دول

في ذكرى ميلاد محمد رضا.. تعرف على أسباب حمله لكفن أحمر

البحث عن لقاح حلال.. تطعيم كورونا يدخل دوامة "التحريم" في ذروة أزمة تفشي الفيروس

الناس دي بتنسى.. شوبير: مصطفى فهمي صاحب الفضل على العاملين بالاتحادات القارية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر