بتكلفة 11 مليون جنيه .. الانتهاء من إنشاء المقصورة الرئيسية باستاد الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيرًا ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين تنفيذًا لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى ‏أهمية تطوير مراكز الشباب التي ‏تساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وتنمية ‏قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة ، بالإضافة إلى ‏إستثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع‎.

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وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء المقصورة الرئيسية بإستاد الزقازيق ‏بتكلفة 5 مليون و 852 ألف جنيه وكذلك الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 11 مركز شباب بنطاق المحافظة بتكلفه 5 مليون و 235 ألف جنيه والتي شملت الأعمال الاتية:

استكمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب الحلمية أبو حماد بتكلفة 600 ألف جنيه.

استكمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب الجواهرة بفاقوس بتكلفة 600 ألف جنيه.

استكمال إنشاء المبني الإداري بمركز شباب بندف بمنيا القمح بتكلفة 300 ألف جنيه.

إنشاء سور حول مركز شباب المطاوعة بههيا بتكلفة 275 ألف جنيه.

إنشاء سور حول مركز شباب البيروم بالزقازيق بتكلفة 275 ألف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بنادي كفر صقر الرياضي بتكلفة 685 الف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب كفر الصعيدي بمنيا القمح بتكلفة 600 ألف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب شرقية مباشر بالإبراهيمية بتكلفة 600 ألف جنيه .

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب أزولين بالحسينية بتكلفة 600 ألف جنيه.

إنشاء المبني الإداري بمركز شباب السكاكرة بتكلفة 600 ألف جنيه.

أعمال صيانة وترميم بمركز شباب ناطوره بكفر صقر بتكلفة 100 ألف جنيه

في سياق متصل أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت العامة والخدمية والشبابية والمدارس والمعاهد الأزهرية ومكاتب البريد والشوارع ودور العبادة والايتام ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد وماكينات الصرافة ATM بالتنسيق والمشاركة بين مديريات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعة - التضامن الاجتماعي) وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره حفاظًا على صحة وسلامة الجميع .

ووجه المحافظ مديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها إلا للضرورة حفاظا على صحتهم وسلامة أسرهم .

وأشار المحافظ إلى أنه في هذا الإطار قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لديوان عام المديرية والإدارات الداخلية ، حيث شملت أعمال التطهير رش المباني من الخارج والمكاتب والأثاث والطرقات ودورات المياه بالإضافة الي نشر الرسائل التوعوية التثقيفية للعاملين بالمديرية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا علي صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.

كما قامت إدارة المكافحة الحقلية بمديرية الزراعة بتشكيل مجموعات عمل وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بديوان عام المديرية وإدارات ومكاتب ( أبو كبير - منيا القمح - ابو حماد - مشتول السوق - صان الحجر - القرين ) الزراعية، حيث شملت أعمال الرش والتطهير المباني من الداخل والخارج والأسطح والمكاتب والطرقات والسلالم ودورات المياه والمخازن، وذلك تنفيذا لخطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ علي صحة وسلامة الجميع.