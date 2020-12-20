أسباب فقدان السيارة لتوازنها على الطرق السريعة

تحتاج قيادة السيارات إلى العديد من المهارات كي يتمكن السائق من السيطرة عليها والخروج من المواقف الصعبة التي تصادفه أثناء السير على الطرق السريعة.





فهناك العديد من المخاطر التي قد تواجه قائد السيارة ، إذا لم يكن حريصا أثناء قيادته والالتزام بتعليمات المرور وأصول القيادة الآمنة والسليمة، ومن ذلك المخاطر عدم توازن الإطارات اثناء السير .





ويسبب عدم توازن الإطارات العديد من الأضرار في نظام توجيه عجلة القيادة، ومشاكل أخرى، مثل تآكل الإطارات الذى قد يؤدى إلى عدم التحكم فى توجيه عجلة القيادة، والذى يسبب العديد من الحوادث .





ولذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأسباب التي تؤدى الى فقدان توازن السيارة على الطرق السريعة.





1- عند تجاوز بعض المنحنيات بسرعة عالية أو فوق المطبات التي توضع في الطرقات، وأيضا عند وقوع حادث واصطدام العجلات بأشياء صلبة وخاصة عند السرعات العالية , فهنا يجب عمل فحص توازن الإطارات في السيارة .





2- تغيير أحد أجزاء نظام التوجيه وخاصة الموصولة بالعجلات الامامية فمن الضروري إعادة ضبط التوازن .



