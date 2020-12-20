ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صورة من الكواليس.. عمرو يوسف يشوق جمهوره لمسلسل الملك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
نشر عمرو يوسف صورة من كواليس مسلسل الملك  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وعلق عمرو يوسف علي الصورة قائلا : " الملك  رمضان 2021 " . 

جدير بالذكر أن مسلسل «الملك أحمس» بطولة كل من عمرو يوسف، ماجد المصري، سوسن بدر، محمد علاء، أمينة خليل، محمد فراج، صبا مبارك، ريم مصطفى؛ تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب؛ وإخراج: حسين المنباوي. 

وكان عمرو يوسف، ظهر في فيديو تشويقي للقصة التي يقوم ببطولتها ضمن حلقات مسلسل نمرة 2، حيث أطلقت منصة "شاهد. نت" الفيديو، ومن المنتظر عرض حلقات المسلسل عليها قريبًا.

وطرح عمرو تساؤلًا مثيرًا في الفيديو، قائلًا "يا ترى أنهي أهم؟.. إن الواحد يبقى عارف هو عايز إيه؟ ولا يبقى عارف هو مش عايز إيه؟"، ويقوم عمرو ببطولة حكاية الناحية الثانية في المسلسل، والتي تتألف من حلقة واحدة كتبتها سما عبد الخالق وأخرجها طارق العريان، لتكون أول حلقة تلفزيونية يقوم بإخراجها، وأولى مشاركاته بإخراج عمل درامي على الإطلاق. 

المسلسل تم تصويره في 6 دول عربية، حيث تدور أحداثه خلال 8 حلقات، تضم كل حلقة مؤلفين ومخرجين ونجومًا مختلفين، من بينهم عمرو يوسف، منى زكى، نيللي كريم، آسر ياسين، أمينة خليل، شيرين رضا، إياد نصار، اللبناني عادل كرم، صبا مبارك، أحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

وبهذا يُعد نمرة 2 تعاونًا جديدًا بين عمرو وطارق العريان بعد تعاونهما في سلسلة أفلام ولاد رزق، كما ينضم لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة للنجم عمرو يوسف، إلى جانب مسلسله الملك المنتظر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2021.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق فيديو تشويقي.. عمرو يوسف بطل في مسلسل "نمرة 2"

شاهد تقدم نجوم وصناع نمرة 2 فى مؤتمر صحفى افتراضي

عمرو يوسف: مسلسل نمرة 2 تجربة فريدة والمشاهد العربي المستفيد

منة شلبى تنضم لحكاية من حكايات نمرة اتنين

نور عمرو دياب تكشف رأيها في والدتها شيرين رضا ..تفاصيل

في الشارع مرة أخرى.. نور عمرو دياب تشارك جمهورها صورا من لندن

ترشيحاتنا

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

انخفاض كبير .. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد إجراء أكثر من 28 ألف فحص.. الإمارات تسجل 1171 إصابة جديدة بـ كورونا

بيج رامي.. 6.5 مليون جنيه قيمة جائزة مستر أولمبيا

غياب شهرين.. جراحة في كتف ناصر ماهر لاعب الأهلي غدًا

الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 23 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر