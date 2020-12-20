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برلمان

برلماني يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز المشروع القومي لتطوير 1000 قرية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:25 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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فريدة محمد
طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لإنجاز المشروع القومي العملاق لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية. 

وثمن " عامر " في بيان الأحد، الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي لمتابعة المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية وتكليفه للحكومة ببلورة المشروع القومي لتطوير الـ1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كافة الأجهزة الحكومية المعنية وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كافة القطاعات بالدولة.

تجدر الإشارة الى ان المخطط العام لهذا المشروع  القومي يتضمن كفاءة 1000 قرية موزعة على معظم الرقعة الجغرافية لحوالي 22 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل 50 مركزًا بتلك المحافظات، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتكامل مع البرنامج القومي “حياة كريمة” لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدار ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.
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