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فن

بفستان أسود محتشم .. رانيا يوسف في أحدث ظهور لها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث ظهرت بفستان أسود طويل، وشعرها الأسود لمسندل على الأكتاف . 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل "الآنسة فرح" والذى عرض منذ أيام قليلة.  

مسلسل الآنسة فرح من كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج، وبطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج ، بينما يتولى جورج عزمي رواية الأحداث بأسلوب طريف وسلس. 

وفي الموسم الجديد، تكمل حكاية فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

تدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.
تم النشر بواسطة ‏رانيا يوسف‏ في الأحد، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠
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