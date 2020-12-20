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تعليم

1004 طالب وطالبة يخوضون انتخابات الجولة الأولى لاتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:18 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم "الأحد" سير أعمال انتخابات الجولة الأولى لاتحاد الطلاب للعام الجامعي الحالي 2020 – 2021، والتي يخوضها  ١٠٠٤ طالب وطالبة بواقع ٦٧٠ طالب و٣٣٤ طالبة بمختلف الكليات، ورافقه في الجولة الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

وأشاد عزيز خلال جولته بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة الجامعة والتباعد الاجتماعى خلال عملية التصويت للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داعيًا الطلاب إلى المشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، وخاصة ممن لديهم القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية.

وأوضح الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب انطلقت اليوم بعدد ١٧ كلية، وذلك عقب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية والتي امتدت علي مدار ثلاثة أيام، مضيفًا أن جولة الإعادة ستكون غدًا الاثنين الموافق ٢١ديسمبر الجاري، علي تبدأ يوم ٢٢ ديمسبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.


من جانبه أوضح صبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، أنه تم تخصيص ١٤ لجنة انتخابية و ٦٤ صندوق اقتراع موزعة علي الكليات، وذلك لتسهيل عملية التصويت علي الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان، مضيفًا أن عملية التصويت تستمر من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الرابعة عصرًا.
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