وزير القوى العاملة يسلم 150 شهادة أمان و50 وظيفة لذوي الاحتياجات ببورسعيد

سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 150 شهادة "أمان المصريين"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.





كما سلم الوزير والمحافظ، خلال فعاليات مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الاحتياجات الخاصة بمقر مديرية القوى العاملة في بورسعيد، 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، و30 شهادة تخرج تدريب مهني بمجالات الملابس الجاهزة، وصيانة الدش والمحمول.





كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، افتتحا اليوم الأحد، قاعات جديدة بمديرية بورسعيد، وذلك بعد تطويرها.

وتفقد الوزير والمحافظ القاعات الجديدة التي تضم قاعات للاجتماعات والملابس الجاهزة والحاسب الآلي، وتتواكب مع منظومة التحول الرقمي التي تشهدها بورسعيد، وذلك لخدمة دورات التأهيل والتدريب المهني للشباب.

وكان وزير القوى العاملة، قد دشن في بداية زيارته للمحافظة، أمس السبت، مبادرة "صيادي مصر"، وذلك بمسرح المركز الثقافي في حي الشرق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بدعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، وكذلك إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين.

















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