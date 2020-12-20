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برلمان

برلماني: مصر نجحت في اجتياز الموجة الأولى من كورونا.. لكن يجب الحذر في الثانية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، التجربة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا فى موجتها الأولى كانت ناجحة وأكبر دليل على ذلك الإشادات المستمرة من العديد من المنظمات الدولية ليس فقط في مواجهة هذه الجائحة صحيًا بل أيضا في مواجهة تحدياتها الاقتصادية حيث أشادت المنظمات الاقتصادية الدولية بالأداء الاقتصادي المصري في ظل هذه الجائحة. 

وأعرب "حساسين" في بيان، الأحد، عن ثقته التامة في قدرة مصر على تحقيق النجاح أيضا في مواجهة فيروس كورونا في موجتها الثانية، مطالبًا الشعب المصري العظيم مساندة الجهود الكبيرة والجبارة من الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وشدد الدكتور سعيد حساسين على الأهمية القصوى من جميع المصريين بالالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وإلغاء جميع التجمعات.

وطالب الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين وحذر " حساسين " من التهاون فى مواجهة فيروس كورونا، خاصةً بعد تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
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