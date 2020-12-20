8 إصابات كورونا فى الوسط الفنى خلال ديسمبر.. تعرف عليهم

الفنانة صابرين





أعلنت الفنانة صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتبت صابرين في منشور لها قائلة: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".









الفنانة بسنت شوقى





أعلنت الفنانة بسنت شوقي عن اصابتها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على فيسبوك.





وكتبت": انا للاسف ايجابى، الحمد لله انا معنديش اعراض، بس مع ده بردو انا حاملة للفيروس، فا ياريت اى حد اختلط بيا قريب ياخد باله و ياخد احتياطاته و يتابع صحته اول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش اعراض او اعراض بسيطة جدا و يا ريت تاخدوا فيتامين سى و زينك و تأكلوا كويس و تشربوا كتير و تاخدوا بانادول و هكذا





وتابعت": اسفه جدا لو اتسببت لأى ازعاج لأى حد من المخالطين.









الفنانة دانا حمدان





علنت النجمة دانا حمدان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا .





وكتبت دانا حمدان :"كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها ميس حمدان وإنهالت عليها تعليقات المتابعين متمنيين لها الشفاء العاجل .













حفيد محمود ياسين





أعلن محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا.









وكتب حفيد محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا ياريت كله ياخد باله الحمد لله على كل حاجة".





الفنانة ديمة بياعة





كشفت الفنانة السورية ديمة بياعة عن اصابتها بفيروس كورونا المستجد وهو ما تاكدت منه بعد اجرائها التحليل والمسحة الخاصة بكورونا.

وقالت ديمة بياعة فى مداخلة تليفونية مع برنامج "et بالعربى" : "غلطة الشاطر بألف وقد تعرضت الى الاصابة بفيروس كورونا واتلقى حاليا العلاج المناسب حتى لا تتفاقم الاصابة.









الفنان محمد الشرنوبى





نشر المطرب محمد الشرنوبي تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال محمد الشرنوبي: "عملت مسحة كورونا وطلعت إيجابي، والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدًا".









زوجة الفنان محمد الشرنوبى





أعلنت زوجة الفنان محمد الشرنوبى ومديرة اعمال الفنانة انغام "راندا رياض"، إصابتها بفيروس كورونا من خلال خاصية ستورى عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام".





وكتبت راندا رياض: "نتيجة تحليل طلع كورونا إيجابى وكان اسبوع صعب بس الحمدلله الاعراض خفت وبقيت احسن".





الملحن عمرو مصطفى



