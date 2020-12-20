ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آثار القاهرة يكشف سر حسم انتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:23 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
تحدث الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة عن الانتخابات الطلابية بالكلية فى جولتها الأولى. 

وقال أحمد رجب خلال تصريح لـ صدى البلد، أن انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية جرت بـ نظام التزكية بسبب ترشح عدد قليل من الطلاب للانتخابات، حيث تم حسم جميع المقاعد بالتزكية. 

وأوضح "رجب" أن الكلية ستشهد يوم الثلاثاء المقبل الانتخابات على منصب الامين و الامين المساعد للجان، كما ستتم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء الموافق 23 من ديسمبر. 

اقرأ أيضا :

وكانت  الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أعلنت االكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب (949) طالبًا وطالبة، بعد أن تم قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط بإجمالي (140) طالبًا وطالبة.

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، جولة تفقدية في كلية الحقوق، لمتابعة سير العملية الإنتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

1089 طالبا وطالبة يترشحون بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة القاهرة

إجراءات احترازية وإقبال كبير.. كيف استعدت جامعة القاهرة لإجراء انتخابات اتحاد الطلاب

بإجمالي 140 طالبا وطالبة.. جامعة القاهرة تعلن عن الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية

عميد آثار القاهرة: 27 طالبا في الانتخابات الطلابية بالكلية

جامعة القاهرة فى أسبوع... الإعلان عن الأسماء النهائية للانتخابات الطلابية... وافتتاح أول مركز تعليمى فى مجال طب الأسنان الرقمى

جامعة حلوان تحسم مصير 13 كلية بانتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية

ترشيحاتنا

انخفاض كبير .. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

اوعى تكون كورونا.. مصطفى محمد يعلن مرض والدته

درة تصدم جمهورها بزيادة وزنها بعد الزواج.. شاهد

بعد جولة مفاجئة.. لماذا أحال وزير التنمية المحلية رئيس حي حلوان للتحقيق

ليلى علوي تستمتع بترانيم عيد الميلاد من إحدى الكنائس.. شاهد

الصحة: الكشف عن 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر