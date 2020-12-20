عميد آثار القاهرة يكشف سر حسم انتخابات اتحاد الطلاب بالتزكية





وقال أحمد رجب خلال تصريح لـ صدى البلد، أن انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية جرت بـ نظام التزكية بسبب ترشح عدد قليل من الطلاب للانتخابات، حيث تم حسم جميع المقاعد بالتزكية.





وأوضح "رجب" أن الكلية ستشهد يوم الثلاثاء المقبل الانتخابات على منصب الامين و الامين المساعد للجان، كما ستتم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه يوم الأربعاء الموافق 23 من ديسمبر.





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وكانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أعلنت ا الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية، حيث بلغ عدد الطلاب (949) طالبًا وطالبة، بعد أن تم قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط بإجمالي (140) طالبًا وطالبة.

وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، جولة تفقدية في كلية الحقوق، لمتابعة سير العملية الإنتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، ودار العلوم، والهندسة، والزراعة، والصيدلة، والتمريض، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

تحدث الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة عن الانتخابات الطلابية بالكلية فى جولتها الأولى.