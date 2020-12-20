ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

استعدادات ضخمة لحفل بوسى على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. الخميس المقبل

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
تستعد الفنانة بوسي، لإحياء حفل كبير بمناسبة أعياد "الكريسماس" على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الخميس المقبل، حيث تعمل إدارة مسرح الجامعة حاليا على التجهيزات النهائية للحفل، واضعة فى الاعتبار قواعد الإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا.

وتقوم إدارة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذى يتسع لـ 1300 كرسى، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة، حفاظًا على قواعد السلامة للجمهور والحضور. 

 ويشهد الحفل مفاجآت عديدة من النجمة بوسى للجمهور، إذ تقدم بعض أغنياتها الجديدة إضافة إلى باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل منها أغنيات لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والنجم فضل شاكر.
 
ومن مفاجآت الحفل تقديم أغنية وطنية فى حب مصر، إذ تعد بوسي من المطربات اللواتى قدمن أغنيات وطنية مهمة فى الفترة الأخيرة.
 
ويأتي الحفل برعاية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفى إطار الدور الذى تتبناه الجامعة لتنمية الحس الوطنى والفنى والإبداعى للطلاب، وبناء الشخصية الإنسانية، وفى إطار دورها بالاعتناء بالثقافة والفنون وإيمانا منها بأهمية الدور الحيوى الذى تلعبه القوى الناعمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بوسي تقدم حفلا على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.. ديسمبر المقبل

علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه علي مسرح جامعة مصر.. غدا

الليلة.. علي الحجار يشدو بأجمل أغانيه على مسرح جامعة مصر

أخبار الفن| رد فعل هنادي مهنى على تصرف لزوجها بمهرجان القاهرة .. سبب طلاق ماجدة زكي من كمال أبو رية

بوسى تحيى حفل الكريسماس بمسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بإطلالة شتوية.. بوسى شلبى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

اوعى تكون كورونا.. مصطفى محمد يعلن مرض والدته

متلبسا بـ25 تذكرة هيروين.. القبض على أكبر تاجر مخدرات دليفري في شرم الشيخ

"مو" يصعق ليفربول.. الصحف العالمية تتحدث عن انتقال صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

ترامب يجهز هدية غير متوقعة لـ بايدن في 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر