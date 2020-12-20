برلمانية: لن أستخدم وسائل الرقابة النيابية ضد أي مسئول إلا بعد طرق باب مكتبه

بدأت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، في رصد احتياجات ومشكلات القرى الأكثر فقرًا على مستوى محافظة الشرقية في اطار المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لمواجهة المشكلات داخل القرى الأكثر فقرًا.





وقالت "سلامة" فى بيان، الأحد، إنها وجدت تعاونًا رفيع المستوى من المواطنين والمسئولين داخل القرى بمحافظة الشرقية لرصد احتياجاتهم خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية التي تحتاجها القرى من مشروعات رصف للطرق بين القرى والمدن وتوصيل المياه ومشروعات الصرف الصحي وإنارة الطرق، إضافة الى احتياجات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب داخل هذه القرى.





وأكدت النائبة سكينة سلامة أنها سوف تتقدم بمذكرات حول هذه المشكلات والمطالب الى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لوضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لحلها، مشيرة إلى أنها سوف تلتقى مع وزراء الأوقاف المالية والكهرباء والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتربية والتعليم والصحة والموارد المائية والري لتدبير الاعتمادات المالية لمواجهة المشكلات داخل قرى محافظة الشرقية.



