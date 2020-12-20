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لمواجهة كورونا.. مصر الخير تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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احمد قطب
قامت مؤسسة "مصر الخير" اليوم، الأحد، بتسليم 5 أجهزة للتنفس الصناعي بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المختلفة للأطقم الصحية بمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج لحمايتهم ومساعدتهم على تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا على أكمل وجه.  

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة قامت صباح اليوم الأحد بتسليم 5 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفي صدر سوهاج ومستشفي حميات سوهاج وهما مستشفيات العزل بالمحافظة بالاضافة إلى تسليم مستلزمات طبية عبارة عن 3000 جاون طبي و2000 واقي للوجه لاستخدام الاطقم الطبية بالمستشفيات لتوفير حماية لهم من الإصابة. 

وأشارت الجوهري إلي أن مؤسسة "مصر الخير" سبق أن قدمت  جهاز تنفسي صناعي لمستشفى صدر سوهاج خلال جهود مواجهة الموجة الاولي لفيروس كورونا وأضافت أنه بتسليم أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج تكمل مؤسسة مصر الخير تسليم 39 جهاز تنفس صناعي تم تسليمها لمستشفيات العزل لمرضي كورونا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة وبني سويف واسيوط وسوهاج وقنا والفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والاسكندرية ومرسي مطروح والاسماعلية، حيث قامت المؤسسة بتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفي حميات العباسية وجهاز لمستشفي القاهرة الجديدة كما قامت بتسليم 3 أجهزة لمستشفى حميات امبابة وأيضا تم تسليم 2 جهاز في مستشفى صدر بني سويف.

كما تم تسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى الراجحي الجامعي بمحافظة أسيوط و6 أجهزة لمستشفيات الصدر والحميات بسوهاج، وتم أيضا تم تسليم 2 جهاز بمستشفيات صدر وحميات قنا كما تم تسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفي العجمي بالاسكندرية و2 جهاز لمستشفي النجيلة بمرسى مطروح و3 أجهزة لمستشفى حميات الإسماعيلية وأيضا قامت مصر الخير بتسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفى كفر الشيخ المركزي و2 جهاز لمستشفى طنطا الجامعي و2 جهاز لمستشفى كفر الزيات المركزي بمحافظة الغربية بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي تم تسليمه لمستشفى دكرنس و2 جهاز لمستشفى المنصورة المركزي بمحافظة الدقهلية. 

ولفتت الجوهري إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تعمل في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19، واستكمالا لمنظومة الاصطفاف الوطني، في المساهمة في تقديم أفضل خدمة طبية لمرضي كوفيد 19 داخل مستشفيات العزل بمختلف المحافظات بالإضافة إلى حرصها على حماية «الفرق الطبية في مستشفيات العزل» في مواجهة فيروس كوفيد 19 وتقديم الدعم لهم الذي يساعدهم على القيام بواجبهم ومساعدتهم في عمليات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية لتوفير أفضل حماية لهم داخل مستشفيات الحميات/ والصدر باعتبارهم خط الدفاع الأول في معركة الدولة مع الفيروس. 

وأكدت الجوهري أن  مؤسسة "مصر الخير" لا تهدف فقط المساهمة في توفير أجهزة للتنفس الصناعي للمرضي وتقديم  مستلزمات الحماية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحجر الصحي والتعاون مع وزارة الصحة في رصد المستشفيات التي قد تكون بحاجة للمساعدة، وانما تهدف أيضا إلى توعية المواطنين وحثهم على التباعد الاجتماعي والأخذ بالإجراءات الاحترازية لمساعدة هذه الفرق في أداء دورها الوطني.
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