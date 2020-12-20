لمواجهة كورونا.. مصر الخير تقدم 5 أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج

قامت مؤسسة "مصر الخير" اليوم، الأحد، بتسليم 5 أجهزة للتنفس الصناعي بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المختلفة للأطقم الصحية بمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج لحمايتهم ومساعدتهم على تقديم الخدمة الطبية لمرضى كورونا على أكمل وجه.
وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إن المؤسسة قامت صباح اليوم الأحد بتسليم 5 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفي صدر سوهاج ومستشفي حميات سوهاج وهما مستشفيات العزل بالمحافظة بالاضافة إلى تسليم مستلزمات طبية عبارة عن 3000 جاون طبي و2000 واقي للوجه لاستخدام الاطقم الطبية بالمستشفيات لتوفير حماية لهم من الإصابة.
وأشارت الجوهري إلي أن مؤسسة "مصر الخير" سبق أن قدمت جهاز تنفسي صناعي لمستشفى صدر سوهاج خلال جهود مواجهة الموجة الاولي لفيروس كورونا وأضافت أنه بتسليم أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج تكمل مؤسسة مصر الخير تسليم 39 جهاز تنفس صناعي تم تسليمها لمستشفيات العزل لمرضي كورونا في 13 محافظة هي القاهرة والجيزة وبني سويف واسيوط وسوهاج وقنا والفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والاسكندرية ومرسي مطروح والاسماعلية، حيث قامت المؤسسة بتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفي حميات العباسية وجهاز لمستشفي القاهرة الجديدة كما قامت بتسليم 3 أجهزة لمستشفى حميات امبابة وأيضا تم تسليم 2 جهاز في مستشفى صدر بني سويف.
كما تم تسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى الراجحي الجامعي بمحافظة أسيوط و6 أجهزة لمستشفيات الصدر والحميات بسوهاج، وتم أيضا تم تسليم 2 جهاز بمستشفيات صدر وحميات قنا كما تم تسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفي العجمي بالاسكندرية و2 جهاز لمستشفي النجيلة بمرسى مطروح و3 أجهزة لمستشفى حميات الإسماعيلية وأيضا قامت مصر الخير بتسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفى كفر الشيخ المركزي و2 جهاز لمستشفى طنطا الجامعي و2 جهاز لمستشفى كفر الزيات المركزي بمحافظة الغربية بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي تم تسليمه لمستشفى دكرنس و2 جهاز لمستشفى المنصورة المركزي بمحافظة الدقهلية.
ولفتت الجوهري إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تعمل في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كوفيد 19، واستكمالا لمنظومة الاصطفاف الوطني، في المساهمة في تقديم أفضل خدمة طبية لمرضي كوفيد 19 داخل مستشفيات العزل بمختلف المحافظات بالإضافة إلى حرصها على حماية «الفرق الطبية في مستشفيات العزل» في مواجهة فيروس كوفيد 19 وتقديم الدعم لهم الذي يساعدهم على القيام بواجبهم ومساعدتهم في عمليات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية لتوفير أفضل حماية لهم داخل مستشفيات الحميات/ والصدر باعتبارهم خط الدفاع الأول في معركة الدولة مع الفيروس.
وأكدت الجوهري أن مؤسسة "مصر الخير" لا تهدف فقط المساهمة في توفير أجهزة للتنفس الصناعي للمرضي وتقديم مستلزمات الحماية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحجر الصحي والتعاون مع وزارة الصحة في رصد المستشفيات التي قد تكون بحاجة للمساعدة، وانما تهدف أيضا إلى توعية المواطنين وحثهم على التباعد الاجتماعي والأخذ بالإجراءات الاحترازية لمساعدة هذه الفرق في أداء دورها الوطني.