مركز "إبصار" يجري 115 عملية مياه بيضاء مجانا بالأقصر ودمياط

نظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار"، التابع لاتحاد الأطباء العرب، قافلة طبية مجانية مطلع ديسمبر الجاري، بمحافظة الأقصر؛ من أجل الرغبة في تخفيف معاناة المرضى ، والحد من انتشار أمراض العيون التي تسبب العمى.





وقال بيان صادر عن مركز إبصار، إن المركز قام بإجراء نحو 90 عملية مياه بيضاء مجانا بمحافظة الأقصر؛ لغير القادرين، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون، ضمن حملة إبصار 2020.





وفي نفس السياق أجرى مركز إبصار 25 عملية مياه بيضاء لغير القادرين مجانا بمحافظة دمياط.

وتستهدف الحملة إجراء نحو 250 عملية مياه بيضاء لغير القادرين خلال الربع الأخير من العام 2020 بعدد من المحافظات بجمهورية مصر العربية.





ونجح مركز "إبصار" خلال السنوات الماضية في فحص وعلاج أكثر من 19092 مريض رمد، وإجراء نحو 3548 عملية مياه بيضاء في مصر.



