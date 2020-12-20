ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة السادات إلى 17 يناير

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:13 م
مطرقة
مطرقة
Advertisements
مروة فاضل
أجلت الدائرة الأربعون بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، المنعقدة صباح اليوم، الأحد، دعوى الطعن ببطلان قرار تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة السادات، لجلسة 17 يناير 2021، لتلقى رد الجامعة برئاسة الدكتور أحمد بيومي على الطاعنين.


وأقام أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة الطعن رقم 2458 لسنة 22 قضائية، وقالوا إن "بيومي" انفرد بوضع أسماء لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد، متجاهلا القيادات والرموز السابقة للجامعة من رؤساء ونواب رؤساء وقامات علمية ضمن أفضل 2.0% من علماء العالم وأعضاء مجلس نواب، حتى يبقي على نفسه رئيسًا للجامعة، بحسب ما ورد فى الطعن القضائي.


وأكد الطاعنون أن "بيومي" اختار ثلاثة أعضاء من ضمن الأربعة المنوط بمجلس الجامعة اختيارهم، من خارج الجامعة، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات رقم 5241 لسنة 2016، والذي ينص في هذا الشأن على أن "يتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين الأساسيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة، على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعى والإدارة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لجأت للقضاء بعد عام ونصف..عدم قبول طعن أستاذة جامعية وضعت اسم نجلتها علي بحث طالبة تشرف علي رسالتها

مرتضى منصور يطعن على قرار حل مجلسه

القضاء الإداري يؤجل دعوى تجميد مجلس إدارة الزمالك لـ 3 يناير

الجامعات المصرية تفحص الطعون على الكشوف المبدئية لمرشحي الانتخابات الطلابية.. اليوم

اليوم.. القضاء الإداري تنظر دعوى أعضاء هيئة تدريس جامعة السادات ضد رئيسها

ترشيحاتنا

أحمد حسن: رئيس لجنة الانضباط يدرس الاستقالة من اتحاد الكرة

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

المرور: إعادة فتح طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

انخفاض كبير .. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

السجن مدى الحياة عقوبة جنود أمريكيين فعلوا هذه الجريمة في الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر