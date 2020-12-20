القضاء الإداري يؤجل دعوى بطلان تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة السادات إلى 17 يناير

أجلت الدائرة الأربعون بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، المنعقدة صباح اليوم، الأحد، دعوى الطعن ببطلان قرار تشكيل لجنة اختيار رئيس جامعة السادات، لجلسة 17 يناير 2021، لتلقى رد الجامعة برئاسة الدكتور أحمد بيومي على الطاعنين.









وأقام أعضاء بهيئة التدريس بالجامعة الطعن رقم 2458 لسنة 22 قضائية، وقالوا إن "بيومي" انفرد بوضع أسماء لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد، متجاهلا القيادات والرموز السابقة للجامعة من رؤساء ونواب رؤساء وقامات علمية ضمن أفضل 2.0% من علماء العالم وأعضاء مجلس نواب، حتى يبقي على نفسه رئيسًا للجامعة، بحسب ما ورد فى الطعن القضائي.







