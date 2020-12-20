أخبار الطقس اليوم الأحد 20 - 12 - 2020.. فيديو

ذكرت الفضائية المصرية، أن طقس اليوم الأحد مائل للدفء نهارًا، ويصاحبه شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، بارد ليلا، والرياح معتدلة.





وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، بارد ليلا، والرياح معتدلة.





فيما يكون طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.





وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.