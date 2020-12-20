ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار الطقس اليوم الأحد 20 - 12 - 2020.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:11 م
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
Advertisements
ياسمين القصاص
ذكرت الفضائية المصرية، أن طقس اليوم الأحد مائل للدفء نهارًا، ويصاحبه شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحرى، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

فيما يكون طقس جنوب سيناء دافئ نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر، وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوى.

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: عاصفة ترابية على السواحل غدا.. والطقس معتدل بالقاهرة والصعيد

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا.. وطقس معتدل على الوجه البحري والمحافظات

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

شبورة صباحا ورياح .. الأرصاد: أمطار خفيفة على سيناء .. والطقس معتدل غدا

الطقس مضطرب.. موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية على البلاد خلال الـ 72 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

بيج رامي.. 6.5 مليون جنيه قيمة جائزة مستر أولمبيا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين ثلاثة نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا

وزير الرياضة يفتح تحقيقا موسعا بشأن أحداث منتخب مصر للشباب

الصحة: الكشف عن 3 سلالات لفيروس كورونا فى مصر

وزير الدفاع يوافق على قبول إهداء من المشير طنطاوي للقوات المسلحة

الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا.. أول تعليق لـ بيج رامي على تتويجه ببطولة مستر أولمبيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر