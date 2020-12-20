شملت الرفاعي والسلطان حسن وابن طولون.. طلاب آداب حلون يزورون المساجد الأثرية

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الآداب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة إلى مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى ومسجد ابن طولون، وذلك في إطار سلسلة (الوعى الأثرى) الذي تحرص وحدة خدمة المجتمع على تقديمها لطلاب الكلية.





تأتي هذه الزيارات انطلاقا من أن الوعى الأثرى يساهم فى تعزيز انتماء الطلاب لحضارتهم، وبث روح الاعتزاز والفخر لديهم ببلادهم، وإدراك قيم المعرفة والجمال، ويدعم المعرفة الثقافية بالجذور الثابتة في حضارات مصر القديمة الممتدة وهو ما يمنح القوة والعزيمة في تطلعات طلاب جامعة حلوان لبناء المستقبل.





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وخلال الزيارة قامت الدكتور هالة الجزايرلى بتقديم شرح تفصيلي واف عن تاريخ الآثار الإسلامية، وتصميم العمارة الإسلامية، وفلسفة تشييدها، و طرزها المختلفة، وتاريخ بناء كل مسجد وظروف البناء، والفروق الجوهرية بين مآذن المساجد، و تميز مدخل كل مسجد بسمة مختلفة. وتباين تصميم كل محراب عن الآخر، والأشكال المتعددة لبناء المقرنصات، و المدارس المختلفة التى يضمها مسجد السلطان حسن، و أماكن الأضرحة في بعض المساجد.





وكان في استقبال طلاب الكلية وأساتذتها هند مصطفى مدير عام آثار منطقة السلطان حسن والرفاعي، ومحمد ماهر مفتش آثار المنطقة، الذين رحبوا بطلاب وأساتذة كلية الآداب بجامعة حلوان.



