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رياضة

أحمد عادل عبد المنعم يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:04 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي نادي مصر المقاصة، إصابته بفيروس كورونا. 

ونشر أحمد عادل عبد المنعم صورة له عبر حسابه الشخصي إنستجرام، وعلق قائلا: "ايجابي كورونا الحمد لله دعوتكم". 

وكان أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى  الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، أعلن مغادرة الفريق الفيومي، وتوصله لاتفاق للرحيل وإنهاء علاقته بالنادي.

وقال عبد المنعم في تصريحاته لقناة النهار: "سأرحل عن المقاصة بعد تجربة سيئة عشتها خلال الموسم الأخير تحديدا، وجدت معاملة سيئة وغير مبررة من المدير المالي للمقاصة ووجدت اختلافًا عما تم إدراجه في العقد ".

ورحب حارس الأهلي الأسبق بالعودة مجددا للفريق الأحمر حال طلبه للعودة، مؤكدًا أنه يرفض الزج باسم الزمالك في التفاوض معه.

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