ضبط 100 متهم هارب بدمياط مطلوبين لتنفيذ 360 حكما قضائيا

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط، بالتنسيق ومباحث الزرقا بدمياط حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام لضبط المطلوبين على ذمة قضايا وصادر ضدهم أحكام قضائية.









وأسفرت الحملة التي جاءت بإشراف اللواء خالد إبراهيم، مساعد الوزير مدير أمن دمياط، واللواء حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائي، وضمت الرائد أشرف الراعي، رئيس مباحث مركز الزرقا، عن ضبط 100 متهم مطلوب ضبطهم في 360 حكمًا قضائيًا ما بين أحكام جنائية وحبس ومستأنف وغرامات ومخالفات ونفقة.











وتم عرض المتهمين في القضايا المطلوبين على ذمتها أمام الدوائر المختصة.









يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء خالد إبراهيم، مدير أمن دمياط، بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، للقيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام.









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