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رياضة

كورونا تطيح بنجوم الأهلي.. أول تعليق من أفشة بعد إصابته

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:37 م
صدى البلد
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منار نور

علق محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ومنتخب مصر، على إعلان خبر إصابته بفيروس كورونا. 

ونشر أفشة  صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وعلق على الصورة قائلا: "الحمدلله". 

وتتوجه بعثة فريق الكرة برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة إلى النيجر غدا على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

وقاد محمد شريف مهاجم الأهلي فريقه إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة العائد للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.
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