إقبال كبير على لجان الانتخابات الطلابية بجامعة حلوان

شهد مقر لجان انتخابات اتحاد الطلاب إقبالا كبير من الطلاب مع الساعات الأولى لفتح صناديق الانتخاب أمام طلاب جامعة حلوان.









وانطلق صباح اليوم، الأحد، الماراثون الانتخابى فى لجان الانتخابات فى مقر الكليات بجامعة حلوان، والتى تقام فى انتخابات الاتحادات الطلابية، والتي يتنافس فيها 771 طالبا مرشحا في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020-2021، بمختلف كليات الجامعة بمعدل 445 طالبا، 326 طالبة، وتتم الانتخابات في 8 كليات من كليات جامعة حلوان في 34 لجنة انتخابية، ومن المقرر أن يكون الفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020









وتفتح اللجان أبوابها على مدار اليوم من التاسعة صباحا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا مساء، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.









وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، حرص الجامعة على إجراء الانتخابات الاتحادية الطلابية مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الجميع ولمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.









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