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فن

مي زايد لـ صدى البلد: عاش يا كابتن كاد يتوقف بعد رحيل رمضان

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:40 م
مى زايد
مى زايد
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أحمد إبراهيم
قالت المخرجة مي زايد إن فيلمها التسجيلي الأول لها والذي حصلت فيه على ثلاث جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الاخيرة والتى انتهت منذ أيام قليلة تعرض للعديد من المصاعب. 

وأضافت مى زايد فى تصريح لـ صدى البلد : الفيلم كاد ان يتوقف تماما بسبب رحيل الكابتن رمضان والد بطلة الأثقال نهلة رمضان حيث شاركنا فى العزاء ولكن توقفنا عن التصوير ولم يكن ليكتمل لولا اتصال من جانب الفريق الذى كان يدربه الكابتن الراحل لاستكمال التصوير. 

وأوضحت مى زايد العمل ككل كان صعبا فى تنفيذه خاصة أننى كنت أرغب فى تقديم عمل حقيقى دون تدخل منى وهو ما تحقق فى النهاية وسعدت كثيرا بردود الفعل التي تلقيتها عن الفيلم والمستمرة حتى الآن. 

وكشفت المخرجة مى زايد عن فيلمها الجديد الذى تقوم حاليا بتحضيره وهو العمل الروائى الطويل الأول لها حيث تقوم بكتابته حاليا. 

وقالت مى فى تصريح لـ "صدى البلد": فيلمى الجديد أحرص على كتابه السيناريو الخاص به تحت قيادة المؤلفة مريم نعوم وتحديدا فى الورشة المشرفة عليها لأنى أرغب فى أن يكون أول عمل لى من تأليفي وإخراجي. 

وأضافت: حاليا أعيش فرحة فيلمى التسجيلى الأول "عاش يا كابتن" الذى حصد ثلاث جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة والتى انتهت منذ أيام قليلة. 

وأعربت المخرجة مي زايد، عن سعادتها بمشاركة فيلمها الوثائقي "عاش يا كابتن" فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية والأربعين. 

وقالت مي زايد : "لم أكن أتوقع هذه الجوائز ولكن سعيدة بها كونها جاءت من مهرجان القاهرة، وأعتبر جائزتي الحقيقية هو إعجاب الجمهور بالفيلم أثناء عرضه وردود الفعل الإيجابية التي تلقيتها عن الفيلم". 

وأضافت مي زايد "سعيدة لأن هذا العمل هو الأول بالنسبة لي في عالم السينما التسجيلية وحقق نجاحًا وفاز بعدد من الجوائز في المهرجان.

وحصل الفيلم على ثلاث جوائز هي جائزة الجمهور والتى تحمل اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله وجائزة ايزيس وجائزة الهرم البرونزي.    
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