شوبير يتمنى الشفاء لـ عضو مجلس إدارة الأهلي بعد إصابته بـ كورونا

وتتوجه بعثة فريق الكرة إلى النيجر اليوم على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.





وقاد محمد شريف مهاجم الأهلي فريقه إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري .





ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.



