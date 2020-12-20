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رياضة

شوبير يتمنى الشفاء لـ عضو مجلس إدارة الأهلي بعد إصابته بـ كورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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منار نور
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن إصابة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الأهلي بفيروس كورونا. 

وغرد أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى الشفاء العاجل للصديق العزيز محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا". 

وتتوجه بعثة فريق الكرة إلى النيجر اليوم على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري.

وقاد محمد شريف مهاجم الأهلي فريقه إلى الفوز على غزل المحلة 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري .

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان، صاحبا المركز الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط على الترتيب.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد غزل المحلة العائد للدوري المصري الممتاز بعد غياب لسنوات، عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.


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