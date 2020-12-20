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أخبار البلد

شخصية لها تاريخ مميز.. مايا مرسى تهنئ لميس الحديدى على جائزة الدير جيست

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:19 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
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أمل مجدى
تقدم المجلس القومى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة للإعلامية لميس الحديدى لحصولها على جائزة دير جيست كأفضل إعلامية لعام 2020، عن برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة On.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار الإعلامية لميس الحديدى لحصولها على هذه الجائزة مؤكدة إنها شخصية لها تاريخ مميز وحافل فى مجال الإعلام، ونموذج مشرف للمرأة المصرية، حيث تمتد خبرتها لأعوام كثيرة  فى العمل الصحفى والتليفزيوني، والذى حصدت من خلاله العديد من الجوائز المصرية والإقليمية فى مجالات مختلفة، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

جائزة دير جيست هى إحدى الجوائز السنوية التى تنظمها مجلة "دير جيست" للاحتفال وتكريم صناع الموسيقى ونجول الفن والإعلاميين فى الشرق الاوسط والوطن العربى.

وحصد عدد من النجوم الشباب جائزة أفضل ممثلين شباب في الدراما هم، خالد أنور، أحمد داش، ليلي أحمد زاهر، دنيا ماهر.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

تأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.
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