وزير الرياضة: مشروع مصر بلا غرقى في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية

قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه شهد اليوم أكثر من حدث بالمدينة الشبابية الرياضية بشرم الشيخ، منها إطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية.





وأضاف أشرف صبحى، خلال لقائه ببرنامج الآن، على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك حدثا آخر برعاية الرئيس وهو " مصر بلا غرقى"، وبرنامج "أهل مصر" للترويج للرحلات بالمحافظات الحدودية.





وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك برنامجا آخر هو المشروع القومى للناشئين بمحافظات سيناء، موضحا أن "مصر بلا غرقى " من المشروعات التى نالت اهتمام كبير من القيادات السياسية.





وتابع وزير الشباب والرياضة، أن هذا البرنامج يسعى لعمل تدريب شامل لكل المنقذين وعمل دورات فى الانعاش وتوعية وانتماء للموجودين على مستوى مصر للتقليل من أعداد الغرقى ، خاصة بعد أن انتشرت هذه الظاهرة خلال الصيف الماضى.



