ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الرياضة: مشروع مصر بلا غرقى في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:26 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إنه شهد اليوم أكثر من حدث بالمدينة الشبابية الرياضية بشرم الشيخ، منها إطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية.

وأضاف أشرف صبحى، خلال لقائه ببرنامج الآن، على فضائية اكسترا نيوز، أن هناك حدثا آخر برعاية الرئيس وهو " مصر بلا غرقى"، وبرنامج "أهل مصر" للترويج للرحلات بالمحافظات الحدودية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك برنامجا آخر هو المشروع القومى للناشئين بمحافظات سيناء، موضحا أن "مصر بلا غرقى" من المشروعات التى نالت اهتمام كبير من القيادات السياسية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن هذا البرنامج يسعى لعمل تدريب شامل لكل المنقذين وعمل دورات فى الانعاش وتوعية وانتماء للموجودين على مستوى مصر للتقليل من أعداد الغرقى، خاصة بعد أن انتشرت هذه الظاهرة خلال الصيف الماضى.

وأردف وزير الشباب والرياضة: "نسعى لعدم وجود أى فرق على الشواطئ إلا المؤهلة"، لافتًا إلى أن تنفيذ برنامج "مصر بلا غرقى"، كان سيتم خلال خمس سنوات، ولكن الرئيس وجه بتقليل عدد السنوات إلى سنتين فقط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يلتقي مجموعة من الشباب في حوار مفتوح

أهل مصر.. الفوج الثالث لأبناء المحافظات الحدودية يواصل زيارته بـ الإسكندرية

الشباب ثروة حقيقية.. وزير الرياضة يحفز متطوعي البرنامج التدريبي لبطولة العالم لكرة اليد

وزير الرياضة يطلق شعلة الأولمبياد للمحافظات الحدودية

أشرف صبحي: هناك توجيه من الرئيس للتركيز على الوعي لدى الشباب

اليوم.. انطلاق اللقاء الختامي من النسخة الثانية للأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

ترشيحاتنا

إيجابي.. أول تعليق من عمرو السولية بعد إصابته بكورونا

سجود السهو .. حكم تكراره وماذا نقول فيه وهل قبل الصلاة أم بعدها؟

قدم أوراقا مزيفة للسفر.. وفاة راكب بكورونا على متن طائرة وهبوطها اضطراريا.. صور

فخورين بيك.. أبو هشيمة يوجه رسالة قوية لـ Big Ramy

"مو" يصعق ليفربول.. الصحف العالمية تتحدث عن انتقال صلاح إلى برشلونة أو ريال مدريد

ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح.. والفرعون يحسم رغبته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار بيجو 3008 موديل 2020/2021 في السوق المصرية

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر