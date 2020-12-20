الإسكان الاجتماعي: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات التقديم للوحدات السكنية

قالت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ، إنه كان من المفترض غلق طلبات التقدم على شقق الإسكان، يوم السابع من ديسمبر الماضي، ولكن تم فتح باب القبول مجددا الأسبوع الماضي، من يوم 13 ديسمبر، موضحة أن اليوم هو آخر ميعاد لتلقي طلبات التقديم من خلال مكاتب البريد.









وأضافت مي عبد الحميد، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية "دي إم سي"، أنه تم مد فترة التقديم عبر الموقع الإلكتروني، وحتى يوم 28 من ديسمبر الجاري، نظرا للضغط الكبير.









وأوضحت أنه يتم استيعاب جميع طلبات التقديم المستوفية للشروط، وإحالة باقي المتقدمين لمراحل أخرى خلال الفرز.









وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 5 يوليو 2020.









ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، آخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.



