برلمانى: 900 قانون أصدرها مجلس النواب الحالي





قال النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالى انتهى من إصدار ما يقارب من 900 قانون خلال أدوار الانعقاد الستة ، مشيرا إلى أنها كلها قوانين هامة تمس الحياة اليومية للمواطنين.





وأكد حجازى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك عدد من القوانين ستكون على أجندة مجلس النواب المقبل لإصدارها وهى قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم.



