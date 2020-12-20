إحالة عصابة الـ 5 للمحاكمة الجنائية بتهمة خطف جواهرجي بالدرب الأحمر

أحالت النيابة العامة عصابة الـ 5 متهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بخطف جواهرجي شهير بالدرب الأحمر وطلب فدية 5 مليون جنيه من زوجته لتحريره وعدم قتله .





تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من "ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة" بتلقيها اتصالا هاتفيا وأخبرها خلاله المتصل باختطاف زوجها "صاحب محل مشغولات ذهبية - مقيم بذات عنوان المبلغة" وساومها لإحضار كمية من المشغولات الذهبية من المحل الخاص بزوجها نظير إطلاق سراحه.





تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت جهوده عن أن عقب انتهاء المجنى عليه من عمله وتوجهه لاستقلال السيارة ملكه بمنطقة الدراسة، قامت مجموعة من الأشخاص باصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة أخرى ولاذوا بالفرار.. حيث تم تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من 5 أشخاص "صاحب ورشة تصنيع ذهب، 3 عاملين، عاملة كوافير".





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واعترف المتهم الأول بأنه نظرًا لعمله بذات المنطقة عمل المجنى عليه وعلمه بثرائه خطط لاختطافه ومساومة أهليته نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين حيث تربص بالمجنى عليه داخل الجراج محل الواقعة، وفور وصوله لاستقلال سيارته قام بالاشتراك مع العاملين الثلاثة بشل حركته واصطحابه داخل السيارة المشار إليها كرهًا عنه، ثم قاموا باحتجازه داخل شقة "مستأجرة"، ومساومة زوجته.





وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، وتم بإرشادهم العثور على المجنى عليه داخل الشقة، وتم تحريره كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.