جمال قرين يكتب: قطارات الصعيد ياريس

بالرغم من الطفرة الهائلة التى يشهدها مرفق السكة الحديد اليوم من تحديث شامل فى نظام الإشارات لتقليل نسبة الحوادث والتى انتشرت بكثرة فى السنوات العشر الأخيرة .. لكن إصرار الرئيس السيسى على اقتحام هذه المشكلة المزمنة وإسناد المسئولية للفريق كامل الوزير .. أولا لمحاصرة الفساد الإدارى الذى استشرى فى هذا المرفق الحيوى وثانيا لسرعة الإنجاز وهذا ما يحدث بالفعل الٱن حيث تم التعاقد على العشرات من الجرارات من دول مختلفة بالاضافة الى المئات من العربات الجديدة من روسيا وغيرها.





إن المواطن المصرى خاصة أبناء الصعيد ينتظرون بفارغ الصبر تطوير السكة الحديد وزيادة سرعة القطارات لاختصار الرحلة من القاهرة إلى أسوان فى ساعات معدودة بدلا من ال 15ساعة تقريبا والتى يقضيها المسافرون من ابناء الجنوب وغيرها من محافظات الوجه القبلى خاصة أبناء أسوان.





ومع هذه النقلة التى تشهدها قطارات الصعيد لا بد من توفير طبيب أو حجرة طوارئ بداخل كل قطار متجه من القاهرة لأسوان لعلاج أي حالات مرضية طارئة.





يذكر أننى منذ أسبوعين كنت استقل أحد القطارات رقمه 1902تقريبا درجة أولى ممتازة وتوفى أحد المسافرين بنفس العربة التى كنت أستقلها لأنه لم يجد أى إسعافات أولية لعلاجه ومحاولة إنقاذه وهذه الحالة لم تكن الوحيدة فقد تكررت معى كثيرا فى أثناء ذهابى وعودتى من والى القاهرة ..

ناهيك عن حالة دورات المياه التى لاتسر عدو ولاحبيب ..وأطالب أن يكون فى كل دورة مياه مبولة.





كما أقترح أيضا أن يكون فى كل عربة قطار شاشة تليفزيون كما كان يحدث من قبل .. لأنه ليس منطقيا أن يظل الراكب محنطا على المقعد طول هذه المدة خاصة من يستقلون قطارات الوجه القبلى .. واقترح أيضا تأمين هذه القطارات بشكل قوى ومنع الباعة الجائلين والمتسولين من اقتحامها حتى لا يضيع المجهود الكبير الذى تقوم به الدولة فى هذا الشأن وفرض القانون على المخالفين بغرامات مالية فورية.





وأتمنى ألا تكون هذه القطارات غرفا وأماكن صماء ولا بد من استغلال وجود المواطنين المسافرين لساعات طويلة لمحافظات الصعيد فى الترويج مثلا للتبرع لمستشفيات سرطان الصدر أو صندوق تحيا مصر وخلافه من خلال وجود بوسترات إعلانات داخل كل عربة، بالإضافة لبعض الإرشادات والتحذيرات من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة وأشياء أخرى مع ضرورة تصدير الوعى المستمر للمواطنين المسافرين وتدعيمه برأى الدين.





وكل هذا أتمنى أن يحصل فى القطارات بالصعيد والدلتا أيضا ناهيك عن ضرورة وجود مطعم أو كافيتريا داخل كل قطار تقدم وجبات معقولة وليست مجرد "قعدة" كما يحدث الآن علاوة على ضرورة وجود خدمة النت واى فاى.





حابب أشاهد قطارا حديثا مختلفا عن نوعية القطارات التى كانت فى الماضى خاصة ونحن فى قلب القرن الحادى والعشرين ومايشهده من تطور وتحديث فى جميع المجالات والعالم من حولنا يتغير بسرعة للأفضل .. وهذه القطارات يمكنها أن تدر عائدا للدولة وللمواطن إذا تم استغلالها بشكل أفضل.





واقترح أخيرا أن السيارات التى يستقلها الركاب المسافرون بعد نزولهم من القطارات أن تدخل ضمن منظومة السكة الحديد وتؤخذ أرقامها بمعرفة شرطة السكة الحديد كنوع من التأمين للراكب حتى يصل الى منزله وفى نفس الوقت تستفيد السكة الحديد والدولة منها ماديا.





ولا ننسى إنشاء مقاعد كثيرة للمسافرين على الأرصفة ومظلات تقيهم حرارة الشمس مع أهمية تحديث نظام حجز التذاكر لمنع السوق السوداء واستغلال المواطنين.

والاهتمام أكثر بنظافة القطارات خاصة ونحن نواجه خطر كورونا اللعين .. وكذلك وجود تنبيه داخل كل قطار يخبر الركاب بقرب وصول القطار إلى المحطة التى يريد ان ينزل فيها الراكب كما يحدث بمترو الأنفاق.





مع العمل والجهد المستمر على زيادة سرعة القطارات فلا يليق أن يقطع القطار المسافة من القاهرة لأسوان وهى 800كم تقريبا فى 15ساعة ..

أتمنى أن نصل الى مستوى كوريا الجنوبية وليس اليابان فى مجال السكة الحديد وسرعة القطارات وهذا يتطلب تحديث نظام الإشارات والقضبان الحديدية أيضا.



