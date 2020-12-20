محافظ الشرقية: القطاع الطبي بالمحافظة مستعد للتعامل مع أي زيادة في أعداد مصابي كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، أن القطاع الطبي بالمحافظة، بداية من رئيس جامعة الزقازيق، وعميد كلية الطب ، ومدير عام المستشفيات الجامعية ، ووكيل وزارة الصحة ، ومدير التأمين الصحي ، ومدير المستشفيات التعليمية، وغيرهم من المسئولين في المجال الطبي ، على اتم الاستعداد الكامل للتعامل مع أي زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وأوضح الدكتور ممدوح غراب، في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "، أن هناك لجنة بالمحافظة مكونة من جميع المسئولين والمتخصصين في المجال الطبي، وهي تجتمع بصفة دورية ليتم من خلالها توزيع العمل داخل المستشفيات، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات تستقبل حالات العزل ، وبعضها يستقبل حالات الحوادث ، وبعضها يستقبل حالات الغسيل الكلوي ، حتى لا يحدث خلل بأي خدمة أثناء العزل ومتابعة مصابي كورونا .





ووجه محافظ الشرقية ، رسالة للمواطنين ، بضرورة العودة للالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات مرة أُخرى، منوها إلى أن الالتزام هذه المرة من قبل المواطنين غير كاف رغم خطورة الوضع.





وأشار إلى أنه في فترة امتحانات الثانوية الأخيرة، كانت هناك تجربة ناجحة في أداء الامتحانات في ظل هذ الظروف الصعبة من جائحة كورونا، حيث تم توفير كماين تعقيم ، وأجهزة كشف حراري ، مع وجود التأمين الصحي في كل مدرسة ، لنتمكن من عزل الطالب فورًا إذا ظهر عليه أعراض .





وأضاف " ممدوح غراب "، أنه إذا ظهرت حالة إصابة في المدرسة ، يتم الإبلاغ عنها بوزارة الصحة ، ويتم متابعة أُسرة المريض والمخالطين له ، مشيرا إلى أن هذه القرارات لا تُطبق على المدارس فقط ، ولكن على جميع المؤسسات والمديريات الحكومية أيضًا ، مؤكدًا أنه تم تخفيض العمالة من حوالي شهر إلى 50% من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي .