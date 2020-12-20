بسبب كورونا .. إلغاء الاحتفال بتعامد الشمس على معبد قصر قارون بالفيوم

أعلنت محافظة الفيوم عن إلغاء الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون هذا العام، والمقرر له غدًا 21 ديسمبر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس “كورونا المستجد”.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن احتفالية تعامد الشمس على قدس أقداس معبد قصر قارون، صبيحة غدًا الاثنين ستكون قاصرة هذا العام على التوثيق والتصوير من قِبل المحافظة فقط، بسبب ظروف فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ظهور الموجة الثانية من كورونا كان سببًا في إلغاء العديد من مظاهر الاحتفالات بالمحافظة، ومنها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون.





وأضاف، أن معبد قصر قارون يقع على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وتعتبر ظاهرة تعامد الشمس على المعبد صبيحة الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام ظاهرة معمارية فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس علي قدس أقداس المعبد تزامنًا مع بداية الانقلاب الشتوى.









من جانب أخر ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة بمدينة الفيوم، بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتنمية صناعة الحرف اليدوية، والاستغلال الأمثل للمقومات البيئية والطبيعية للارتقاء بهذه الحرف وتلك الصناعات، فضلًا عن استغلال مقومات قرى الظهير الصحراوي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

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