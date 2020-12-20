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تعليم

انطلاق منافسات انتخابات الجولة الأولى لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:19 م
انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة جانوب الوادى
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يوسف رجب

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء منافسات الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات و معاهد الجامعة بقنا والبحر الأحمر للعام الجامعي 2020/2021، اليوم الأحد، من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة مساءا.

و أكد رئيس الجامعة، أن العملية الانتخابية تسير وفقا للجدول الزمني منذ فتح باب الترشح يوم 10 ديسمبر، مشيرًا إلى مشاركة 1226 طالب و طالبة في منافسات الاتحادات الطلابية بالكليات.

و أضاف رئيس الجامعة، أنه يتم مراعاة اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في مختلف مراحل العملية الإنتخابية وتوافر الكمامات و المطهرات في مقار اللجان الانتخابية بالكليات.

و أجرى الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العملية الانتخابية ومتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف كليات الجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه سوف يتم غدًا الاثنين إجراء انتخابات الإعادة بكليات الجامعة ويتم إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات بعد غد وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء المقبل وتختتم المنافسات بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 24 ديسمبر.

 
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