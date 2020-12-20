عبدالعزيز صبره يكتب: الموتُ.. الكثير

أنا ..وأنت ..هل تتخيل أني ربما لا أكون موجودا بعد بضعة أيام ، - عافى الله الجميع - أو أن أفتقدك نهائيا خلال أسبوع أو أسبوعين، بل ربما أنا وأنت نغيب ولا يكون لنا سوى الذكرى حتى يُغيبها هي أيضًا النسيان.





وباء منتشر، جائحة تكتسح البشر، كورونا ، كوفيد- 19، عدوى ، مرض، قاتل.. وما الجديد؟ فطوال العمر نرى الموت وفقدنا أحبابًا وطوال الوقت ندرك حقيقة الموت..





ولكنها كانت دائما الحقيقة الغائبة في باطن غيابات ظُلمات سراديب الغفلة والانشغال والنسيان ولكننا، أنا الآن وأنت اقتربنا من الحقيقة الغائبة في سويداء داخل أعماق قلوبنا وعقولنا وضمائرنا، وأيقظ الخطر الماثل في مواجهة الأعُين والأبصار وعند متناول الأيدي ومواقع الأقدام وفي مصافحة وملامسة الأحباب والأبناء والأخوات والزوجات ، وفي قُبلات الشوق والحب والشهوة، أيقظ الأمل والرجاء في رحمة ومغفرة وكرم وعطاء الله الواحد الرحيم الرحمن..





التكرار والاقتراب والموت المنتشر في كل مكان في كل غذاء وماء وهواء ، ربما أخرج وطرد وحرق وأنهى وأبعدَ من القلوب الغِل والكره والبغض والحسد وأطفأ بها نيران الحقد والغيرة والكُفر وجلب إلى قلب الإنسان حُب الإنسان.

ولكن يارب ما هذه الصناديق المقفلة الغريبة ، التي يسمونها قلوب البشر، تلك التي ستذهب إلى مثواها الأخير مغلقة على ما فيها من هم وغم وحرمان من أمان الإيمان.





قلوب جاحدة قاسية فهي كالحجارة أو أشدة فسوة ، قلوب لم تعرف معنى ماهية حقيقة الخضوع ولم تَذُق لذة حلاوة خشوع الإيمان.

تلك الحقيقة التي تُخلِصها من سواد الجحود والتنكر والنكران ، فجُل حقيقة نعيم الإيمان أن يكف القلب عن الكره ويهنأ مطمئنًا بهدوء الحب والعرفان لأخيه الإنسان ليصل لغاية قمة منتهى روعة جمال الوصول لرضى الرحمن.



