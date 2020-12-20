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رياضة

الدوري المصري.. ريكاردو يحشد القوة الضاربة لـ الإسماعيلي لمواجهة الجونة غدا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:33 م
ريكاردو مدرب الإسماعيلى
ريكاردو مدرب الإسماعيلى
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عمرو الحلوانى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، قائمة لاعبيه  استعدادا لمواجهة الجونة، المقرر لها غدًا الإثنين، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة كالآتي :

 

 حراسة المرمى: محمد صبحى و محمد مجدى و محمد فوزي

خط الدفاع: احمد ايمن و محمد بيومي و مروان الصحراوي و محمد هاشم و محمد عمار و محمود البدرى و رضوان شريفي.

خط الوسط: محمود دونجا و عمر الوحش و محمد عادل و محمد صادق و احمد مصطفى و مدحت فقوسه و اري بابل و شكري نجيب و احمد مدبولي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف و شيلونجو و محمد الشامي.

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