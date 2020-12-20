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أستاذ علم نفس تضع روشتة للتغلب على قلق كورونا.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:13 م
رحاب العوضى
رحاب العوضى
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ياسمين القصاص
قالت الدكتورة رحاب العوضى، أستاذ علم النفس السلوكي، إنه يوجد العديد من المخاوف التي تحيط بالإنسان، مشيرة إلى أن فيروس كورونا مرض له عوامل محيطة وتأثيرات سلبية، أدت إلى وجود اكتئاب وهلع عند البعض.

وأضافت رحاب العوضى، خلال حوارها فى برنامج"صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أنه يجب التعامل مع كوفيد 19 عن طريق علم نفسى سلوكي.
وأشارت "العوضي"، إلى أن انتشار الأفكار السيئة، يجعل الإنسان يشعر بالإحباط، فحينها يتبع أساليب خاطئة فى مثل هذة الأمور، إضافة إلى استسلامه وعدم مقاومته للمرض، مضيفة أن الإجراءات الاحترازية تقلل من النتائج السلبية، وأيضا يقلل من أعداد المصابين والمتوفين، متابعة أنه يجب على الدولة تذكرة جميع المواطنين باستمرار فى تطبيق تلك الإجراءات الاحترازية على مدار 24 ساعة.

وأكدت أستاذ علم النفس السلوكى، أن حائط الصد الأول لدى الإنسان هو الجهاز المناعي، فيجب على كل إنسان تقوية الجهاز المناعي عن طريق تناوله الطعام الصحي، وأيضا يجب عليه أن يسعى إلى زيادة هرمون الدوبامين بمشاهدة الأفلام الكوميدية أو الشعور بالتفاؤل، حينها يستطيع مجابهة أي فيروس.

وأوضحت أستاذ علم النفس السلوكى، أن كل مرض له علاج يجب أن يتبع من قبل الأطباء، فيجب على كل مصاب بكورونا التعامل مع هذا الفيروس على أنه مرض له علاج.

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