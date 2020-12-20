توفير آلاف فرص العمل.. وزير القوى العاملة يفتتح ملتقي التوظيف الأول لجامعة بورسعيد

افتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد الملتقي التوظيفي الأول لجامعة بورسعيد، والذي أقيم بالمركز الثقافي لمحافظة بورسعيد، بحضور النائب حسن عمار عضو مجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وقيادات الجامعة





يشارك في الملتقى 30 شركة ويوفر الاف الوظائف لشباب بورسعيد وخريجي الجامعات، ويشهد إقبالًا كثيفًا من الشباب.





حرص وزير القوي العاملة ومحافظ بورسعيد ورئيس الجامعة علي الاستماع الي فرص العمل التي يوفرها الملتقي، وكذلك الوظائف المتاحة للحاصلين علي الشهادات الجامعية.





وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد سلما، اليوم الأحد، 150 شهادة "أمان المصريين"، التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للتأمين على كافة فئات المجتمع خاصة العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، إلى عدد من العمال غير المنتظمة بالمحافظة.





يأتى الملتقى التوظيفى تحت إشراف الدكتور جلال سالم، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب والخريجين، وذلك لتوفير فرص عمل بمعظم التخصصات "مهندسين - كيميائيين - محاسبين - وظائف إدارية " ومهندسين بترول ومعلمين بمختلف التخصصات والوظائف الإدارية فضلًا عن العديد من الوظائف وفرص للعمل للشباب ببورسعيد.





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وأكد الدكتور جلال سالم ان الملتقى يتم تنظيمه بحضور ممثلى الشركات والمؤسسات التى تنظم العديد من المحاضرات بهدف تأهيل الشباب لمواكبة عالم ريادة الأعمال وسوق العمل ويناقش الملتقى العديد من المحاور التى تهم الشباب بوجه عام والطلاب وخريجى الجامعة بوجه خاص.



