وفاة شقيق القارئ الدكتور أحمد نعينع بـ كورونا

توفى اليوم الأحد الدكتور حسان نعينع ، الأستاذ بقسم جراحة العظام، بكلية الطب جامعة المنوفية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونعت نقابة القراء بمحافظة الجيزة الدكتور حسان أحمد نعينع شقيق الدكتور أحمد أحمد نعينع القارئ بالإذاعة والتليفزيون للفقيد الرحمة.





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وكشف الدكتور أحمد نعينع قارئ الإذاعة المصرية الشهير، عن سعيه لإقامة اتحاد عالمي للقراء، وأن أحد رجال الأعمال رحب بالفكرة على أن يكون مقر الاتحاد بأحد الجامعات في مصر، مشيرًا إلى أنه يسعى في خطوات تسجيل الاتحاد لإقامة مشروعات تفيد كتاب الله ومنها إقامة مدرسة عالمية لتعليم القراء.





وأوضح «نعينع» خلال لقاء سابق مع الاعلامى عمرو الليثي، عن سبب عدم حدوث أي تغييرات في صوته مع مرور الزمن، مؤكدًا أن من يتقي الله في قراءة القرآن ويقرأه سليمًا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ الله صوته إلى أن يموت.





وأشار إلى أن هناك بعض الأسباب التي تحافظ للقارىء على صوته، كالنوم مبكرًا، مشيرًا إلى أنه كان على علاقة بالمطرب محمد عبدالوهاب في آخر حياته، وكان يقول له:«خميرة الصوت النوم».





وأضاف أن من الأسباب التي تحافظ على صوت القارىء، الأكل الجيد والصحي، فضلًا عن عدم الإفراط في العلو بالصوت على الدوام بحجة أنه جواب"بحسب تعبيره".





وأكد قارىء الإذاعة المصرية الشهير، أنه لم يدرس المقامات الموسيقية، وأنها تظهر في قراءته بالفطرة والموهبة، لافتًا إلى أن جمهور المستمعين يعجبون بقراءته بمقام النهاوند أكثر من غيره، وأن أبناءه لم يأخذوا عنه موهبة القراءة.





وكشف الدكتور أحمد نعينع عن أحب القراء الذين يستمع إليهم في قراءة القرآن، مشيرًا إلى أن أستاذه في القراءة هو قارىء الإذاعة المصرية الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل، وأنه لا يزال يراه في المنام.





وتابع أن أحد أصدقائه الذين يسجلون له حفلاته وقراءته، رأى في المنام الشيخ مصطفى إسماعيل، وطلب منه أن يرتل القرآن، فأخبره بأنه لا يحسن الترتيل، فلما ألح عليه في الطلب، تلا القرآن ولكن ليس بصوته، بل بصوت الشيخ نعينع، متابعًا أنه عندما سمع صوته أثنى للناس المستمعين أمامه على صوته، وقال: «شايفين الجمال، شايفين الأداء، شايفين الحلاوة».





ولفت نعينع، إلى أنه يجد في الوقت الحالي بعض القراء على الساحة، لا يلتزمون بأحكام القراءة والتجويد السليمة، ويستجلبون ناسًا مأجورين لسماعهم، وتكون جلسة القراءة كجلسة في الشارع بها بعض التعليقات السخيفة، واصفًا إياهم بأنهم ممن ينطبق عليهم المثل الإنجليزي الذي يقول: بعض الناس عظماء، لأن المحيطين بهم صغار.



