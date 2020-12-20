ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحقيقا للسيولة المرورية .. نائب أسيوط يطالب بسرعة إتمام مشروع كوبري منفلوط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط
Advertisements
حسن رضوان
تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط بطلب عاجل لرئيس الوزراء لسرعة إنجاز وإنهاء مشروع كوبرى منفلوط الجديد، والذي تمت معاينته من قبل، من خلال العديد من اللجان المتخصصة ، تحقيقا للسيولة المرورية المطلوبة وحفاظا على أرواح المواطنين.

واكد "نظير " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن غلق المزلقان القبلي لمركز ومدينة منفلوط جعل هناك حاجة ماسة لسرعة إنجاز المشروع لما يترتب عليه من حوادث ومشاحنات. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه يسعي جاهدا لحل مشاكل الدائرة وخصوصا في ملف الطرق والكباري  والمحاور الرئيسية لدائرة شمال أسيوط وتحديدا مشروع انشاء كوبري علوي بمركز منفلوط حيث تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء كوبري اعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية بمنفلوط والطريق الزراعى (اسيوط – القاهره) وبين شارع العشرين بحيث يحقق السيولة بكل الاتجاهات المرورية .

واكد النائب أن هذه المطالبات تأتي في ضوء اهتمامات القيادة السياسية لزياده السيولة المرورية عبر السكة الحديد ومنعا للحوادث المتكررة عبر المزلقان.

وتابع النائب قائلا: "المعاينة تمت بحضور رئاسة المركز  وفريق من المهندسين من المنطقة الوسطى للسكة الحديد والإدارة العامة لري أسيوط ومديرية إسكان أسيوط والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب فرع أسيوط ومديري أملاك الدولة بمنفلوط" . 

كما أكد رئيس مجلس المدينة من قبل أن الكوبري الذي يجري التحضير لإنشائه جاء لكي ينهي معاناة المواطنين من أهالي مركز ومدينة منفلوط والقري المجاورة و أشار إلى وجود حاجة ضرورية وملحة لإنشاء هذا الكوبري.

واختتم: "تمت المعاينة مرة أخرى لموقعه المقترح تمهيدا لإعداد الدراسات اللازمة علي الموقع والرفع المساحي له لإنشاء كوبري سيارات علوي وملحق به مشاية للمشاة، وذلك أعلى السكة الحديد والترعة الإبراهيمية والطريق الزراعي امام شارع العشرين بمركز منفلوط".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والمترو.. القطار الكهربائي ينقل 500 ألف راكب يوميًا.. ومتابعة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

رئيس الوزراء: 7.3 مليار تكلفة تطوير الدائري.. استبدال المعديات بكباري بـ 1.5 مليار جنيه.. ومشروعات لتطوير شبكات الطرق بالدلتا بـ 40.7 مليار

بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع محور ديروط الحر

بتكلفة 130 مليون جنيه .. اجتماع تنسيقي لبدء تنفيذ كوبري علوي بمنطقة الرياح في قنا

محافظ قنا: 130 مليون جنيه تكلفة مبدئية لمشروع كوبري الرياح

محافظ بني سويف: إنشاء كوبري المديرية هدفه تقليل التكدس المروري ..شاهد

ترشيحاتنا

أحمد عادل عبد المنعم يعلن إصابته بفيروس كورونا

ترامب يجهز هدية غير متوقعة لـ بايدن في 2021

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

كورونا تطيح بنجوم الأهلي.. أول تعليق من أفشة بعد إصابته

على حساب هدف شيكابالا.. قاضية قفشة تفوز رسميا بجائزة الأفضل في أفريقيا

التصريح بدفن جثة ضابط شرطة لقى مصرعه في حادث بطريق شبرا بنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. BMW E30 ملكة التعديل تواصل تألقها منذ الثمانينيات

بدون موسيماني.. شاهد.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى النيجر

أسود x أسود .. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة زوجها