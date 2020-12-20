تحقيقا للسيولة المرورية .. نائب أسيوط يطالب بسرعة إتمام مشروع كوبري منفلوط

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط بطلب عاجل لرئيس الوزراء لسرعة إنجاز وإنهاء مشروع كوبرى منفلوط الجديد، والذي تمت معاينته من قبل، من خلال العديد من اللجان المتخصصة ، تحقيقا للسيولة المرورية المطلوبة وحفاظا على أرواح المواطنين.





واكد "نظير " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن غلق المزلقان القبلي لمركز ومدينة منفلوط جعل هناك حاجة ماسة لسرعة إنجاز المشروع لما يترتب عليه من حوادث ومشاحنات.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه يسعي جاهدا لحل مشاكل الدائرة وخصوصا في ملف الطرق والكباري والمحاور الرئيسية لدائرة شمال أسيوط وتحديدا مشروع انشاء كوبري علوي بمركز منفلوط حيث تمت معاينة الموقع المقترح لإنشاء كوبري اعلى السكة الحديد وترعة الابراهيمية بمنفلوط والطريق الزراعى (اسيوط – القاهره) وبين شارع العشرين بحيث يحقق السيولة بكل الاتجاهات المرورية .





واكد النائب أن هذه المطالبات تأتي في ضوء اهتمامات القيادة السياسية لزياده السيولة المرورية عبر السكة الحديد ومنعا للحوادث المتكررة عبر المزلقان.





وتابع النائب قائلا: "المعاينة تمت بحضور رئاسة المركز وفريق من المهندسين من المنطقة الوسطى للسكة الحديد والإدارة العامة لري أسيوط ومديرية إسكان أسيوط والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة المقاولون العرب فرع أسيوط ومديري أملاك الدولة بمنفلوط" .





كما أكد رئيس مجلس المدينة من قبل أن الكوبري الذي يجري التحضير لإنشائه جاء لكي ينهي معاناة المواطنين من أهالي مركز ومدينة منفلوط والقري المجاورة و أشار إلى وجود حاجة ضرورية وملحة لإنشاء هذا الكوبري.





واختتم: "تمت المعاينة مرة أخرى لموقعه المقترح تمهيدا لإعداد الدراسات اللازمة علي الموقع والرفع المساحي له لإنشاء كوبري سيارات علوي وملحق به مشاية للمشاة، وذلك أعلى السكة الحديد والترعة الإبراهيمية والطريق الزراعي امام شارع العشرين بمركز منفلوط".