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بين الناس

قطرة المياه تظهر في شخصية مسرحية.. مبادرة للتوعية بترشيد المياه في أسيوط

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن الشركة تسعى بصورة دائمة لاستحداث أفكار جديدة لرفع الوعي الثقافي للجمهور بجميع قضايا المياه.

وأطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد مبادرة تحمل عنوان : "مع قطرة الحياة أحلى" والتي نظمتها لتفعيل الأنشطة التوعوية للتواصل مع الجمهور بمختلف أعمارهم من خلال مسرح العرائس.

وقالت أمل جميل رئيس قطاع التوعية والإعلام بشركة مياه أسيوط إن الشركة ابتكرت احدى الشخصيات المسرحية شخصية "قطرة" لتبنى موضوعات المياه متضمنة (التوعية بترشيد الاستهلاك ،والاستخدام الأمثل للشبكات، والأنظمة الالكترونية لتقديم الخدمات بصورة مميكنة، وقنوات التواصل مع الجمهور) أثناء تواصلها مع الجمهور.

وأشارت إلى التفات الكبار والصغار حول قصة "قطرة" بمسرح العرائس الذي أطلقته الشركة للمشاركة في خطتها التوعوية بالمدارس والذى يتناسب مع أسلوب الأطفال في حب اللعب ومشاهدة الأحداث.

وأضافت أنه تم التنسيق مع الهيئة التعليمية بالمدارس لعقد أنشطة توعوية للرد على أي استفسار تخص خدمات المياه والصرف الصحي. 

وشملت الأنشطة التوعوية التي يقدمها الفريق التوعوي لطلاب المدارس، ألعابا ترفيهية وزيارات المحطات المرشحة للتعرف على مراحل معالجة المياه وزياره الفريق التوعوي للمدارس بسيارات خدمة العملاء والتوعية المتنقلة. 
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