برلمانى: مجلس النواب الحالى تحمل أعباء إقتصادية كبيرة تجاوب معها الشعب

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموانة بالبرلمان أن البرلمان الحالى جاء فى مرحلة إنتقالية، حيث مر بفترة صعبة من تحول اقتصادى وسياسى واجتماعى وكان لها اثار ايجابية على الدولة.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان مجلس النواب الحالى تحمل أعباء إقتصادية كبيرة ، تجاوب معها الشعب وتأثر بها ولكنه تحملها ، ألا ان الأمور سارت على ما يرام حتى تحسن مستوى الإقتصاد المصرى.



